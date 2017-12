A mulher que viu Goiânia nascer

No dia 27 de maio de 1933, um grupo eclético de pessoas se reuniu em uma clareira aberta na mata ainda densa do Cerrado goiano. Ao lado de arbustos, na terra batida que tantas mudanças conheceria, o padre Conrado Kolman, num altar improvisado debaixo de uma árvore, começou a celebração de uma missa. O público era formado por 30 trabalhadores braçais, vestidos de uniforme azul novinho, botinas reluzindo e foices afiadas nas mãos. Ouviam atentamente, ao lado de algumas autoridades, as palavras do sacerdote, entremeada pelo canto de 16 meninas, estudantes normalistas que também participavam da cerimônia. Entre as vozes estava a de América Borges, 15 anos.

Hoje aquela menina tem um século de vida e recorda com nitidez um dos episódios que compõem o nascimento de Goiânia. “Sim, eu participei da primeira missa da capital”, confirma, orgulhosa. “E foi meu o discurso que saudou a nova capital”, acrescenta a hoje Irmã Celeste, integrante da Ordem das Franciscanas da Ação Pastoral. Naquela ocasião, 84 anos atrás, América era aluna do Colégio Santa Clara, fundado em 1922 em Campinas, mais de uma década antes de o lugar ver Goiânia surgir e dela se tornar um bairro.

No último dia 24 de novembro, Irmã Celeste, que viria a dirigir o colégio onde estudou, foi homenageada com uma missa em comemoração aos seus 100 anos de vida. “Eu nunca poderia imaginar chegar a essa idade”, diz, rindo. Lúcida, a freira se lembra de tudo e não hesita nem mesmo nos detalhes. Bem humorada, gosta de inserir pequenas piadas em seus relatos. Ostenta um sorriso calmo e mantém a voz firme. A cadeira de rodas e a muleta são precauções comuns a uma centenária. Incomum, isto sim, é a longa história de vida que tem para contar.