A moda, essa mudou

Em Vale Tudo, havia um núcleo localizado na redação de uma revista, a Moda Brasil, onde reinava o estilo descolado da personagem Solange (Lídia Brondi), que fez o País imitar sua franja e seu guarda-roupa. O corte de cabelo da jornalista foi tendência durante um tempo enorme, assim como suas combinações coloridas e seus acessórios de cabelos. As ombreiras, que são a cara dos anos 1980, ganharam nas personagens de Regina Duarte, Renata Sorrah, Nathália Timberg e Beatriz Segall e na versão rica de Regina Duarte suas maiores representantes. Já os shortinhos curtos para mulheres altas, o que não era muito comum, foram adotados pela secretária Aldeíde (Lília Cabral).

Alguns daqueles modismos são muito datados e a moda de hoje já não incorporaria certas excentricidades. Os cortes repicados nas cabeleiras de Heleninha Roitman e Raquel dificilmente voltarão a fazer a cabeça das mulheres, assim como as mechas de cores exóticas que Odete Roitman exibia em seus penteados. Na moda masculina, a sunga cavadíssima e justíssima que Carlos Alberto Riccelli desfilava em muitas de suas cenas não é mais usada. As tangas do personagem, que revelavam bem mais do corpo e enlouqueciam as mulheres, caiu de moda, dando lugar a sungas mais largas e menos ousadas. Mas todas as vezes que a novela é reprisada, elas ainda causam furor.