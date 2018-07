Magazine 'A menina que matou os pais', o filme que vai contar a história de Suzane von Richthofen As filmagens devem iniciar ainda em 2018 e a estreia está programada para 2019

O assassinato de Manfred e Marísia von Richthofen, em outubro de 2002, crime que chocou o Brasil, será retratado no filme 'A menina que matou os pais', com estreia prevista para 2019. A história vai contar sobre os réus confessos Suzane Von Richthofen e Daniel Cravinhos. De acordo com a distribuidora Vitrine Filmes, as filmagens devem iniciar ainda no segundo semest...