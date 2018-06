Magazine “A música faz pontes”, defende vocalista da Boogarins Para Dinho, um do integrantes da banda goiana, pesquisa na Universidade da Califórnia em Berkeley valoriza cena independente goiania

“A música provoca curiosidade nas pessoas e faz pontes. Existem muitos trabalhos de conclusão de curso sobre a história do punk, por exemplo. Acho incrível isso”, destacou Dinho, vocalista da banda Boogarins, sobre a iniciativa do estudante e percussionista norte-americano Jacob Wolbert, em escrever uma tese de doutorado sobre o rock goiano. Segundo o artista, a ideia do ...