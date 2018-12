Magazine A grande e musical família Gil

A família Gil é toda musical. Não é à toa que netos, filhos, sobrinhos e afilhados integram toda a equipe de Gilberto Gil, entre compositores, músicos e produtores. Ok Ok Ok, por exemplo, foi produzido por Bem Gil, seu filho. Já José Gil, João Gil e Francisco Müller, que reúne filho e netos do baiano (José é filho de Gil, Francisco, de Preta, e João, de Nara), formam...