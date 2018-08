Magazine “A gente sempre se joga de corpo e alma”, diz Rogério Flausino, do Jota Quest Banda Jota Quest volta a Goiânia com o show Acústico - Músicas Para Cantar Junto nesta sexta-feira (31), no complexo A Casa

A banda Jota Quest está de volta a Goiânia com o show Acústico - Músicas Para Cantar Junto com apresentação nesta sexta-feira (31), a partir das 20 horas, no palco do complexo A Casa. A formação permanece a mesma desde o início, em 1993, em Belo Horizonte, com Rogério Flausino (voz e violão), Marco Túlio Lara (guitarra), PJ (baixo), Paulinho Fonseca (bateria) e Márcio ...