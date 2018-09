Magazine A Freira tem pré-estreia nesta quarta-feira (5) em 18 salas de cinema de Goiânia

Quem deu aquele pulo na cadeira quando levou um susto com a figura aterrorizante da freira demoníaca de Invocação do Mal 2 (2016) já pode começar a preparar o coração para as cenas de terror de A Freira. Do mesmo diretor, James Wan, o longa tem pré-estreia nesta quarta-feira (5) em 18 salas de cinema de Goiânia e volta aos anos anteriores da elogiada franquia The Conjuring...