A força está com elas: Mulheres são protagonistas das novas aventuras e batalhas de Star Wars

Rey é uma pobre catadora de lixo de um planeta distante, que, após um jogo de sorte, se alia à Resistência contra a dominação do Império. Similares em suas trajetórias, a história da atual protagonista da franquia Star Wars é muito parecida à de Luke Skywalker, herói do filme de estreia de 1977 e toda a trilogia original. Abandonados em trabalhos medíocres, eles saem de suas zonas de conforto em aventuras contra uma ditadura que pretende acabar com a paz do universo. Agora, em Star Wars - Os Últimos Jedi, que chega às salas de exibição nesta quarta-feira à noite em todo o País, os dois se encontram, conforme previu as cenas finais de O Despertar da Força (2015), também conhecido como Episódio VII.

Se a energia cresce entre os jedi, desaparecidos desde o sumiço de Luke, são nas mulheres que os produtores e diretores de Star Wars se apoiam para dar sustentação à atual narrativa deste Episódio VIII. A série já havia jogado luz sobre as heroínas, desde a tão querida princesa Leia Organa, interpretada por Carrie Fisher, nas décadas de 1970, 80 e 90, e, posteriormente em Jyn Erso (Felicity Jones), do spin-off Rogue One, sucesso de bilheteria de 2016. No longa-metragem que estreia nesta quarta-feira a força está novamente com elas.

Dirigido e escrito por Rian Johnson, trata-se do segundo filme da trilogia sequela, produzido pela LucasFilm e distribuído pela Walt Disney Studios, que comprou a franquia em 2012. É a primeira vez que Johnson encabeça uma obra tão complexa e esperada. O diretor já havia dirigido longas-metragens como Looper - Assassino do Futuro (2012) e parte da famosa série Breaking Bad. O desafio agora é manter o sucesso deixado pelos mais recentes títulos da saga, sucessos de bilheteria e de crítica, para alavancar os episódios futuros já confirmados.

Sombrio

Em clima sombrio e com atmosfera que remete aos primeiros filmes da saga, assim como foram desenhadas as últimas produções, em Os Últimos Jedi, Rey encontra Luke Skywalker para começar o seu treinamento jedi, mas é repelida inicialmente pelo mestre. Já Finn, o stormtrooper desertor, que terminou o último filme à beira da morte, se recupera a tempo de ganhar fama entre os membros da Resistência, grupo rebelde que enfrenta a tirania da Primeira Ordem. O personagem tem uma função importante no filme, conforme avisou o diretor durante o pré-lançamento nos Estados Unidos.

É a dualidade existente entre Rey e Kylo Ren, o vilão filho de Han Solo e da princesa Leia que se aliou às forças do mal, que parece ser o grande foco de Os Últimos Jedi, como já apresentado anteriormente na última luta de O Despertar da Força. De uma simples catadora de lixo deixada sozinha em um pobre planeta, Rey agora precisa catalisar a sua força para então seguir na luta final contra a Primeira Ordem. É aí que Luke entra, que o seu mestre de Rey, assim como o saudoso Yoda foi para ele nos primeiros filmes.

O capítulo também vai brincar com várias referências de O Império Contra-Ataca (1980), segundo episódio da trilogia original, ou Episódio V, além de buscar a diversão do capítulo seguinte, O Retorno de Jedi (1983). Ao contrário de O Despertar da Força, que trouxe personagens já conhecidos e reverenciados pelo público, como Han Solo (Harrison Ford), o elenco do novo episódio conta com atores como a atriz queridinha Daisy Ridley, que vive Rey, Adam Driver (no papel de Kylo Ren), Oscar Isaac (Poe Dameron), John Boyega (Finn), Benicio Del Toro (DJ), Andy Serkis (Snoke), Laura Dern (Amilyn Holdo) e Domhnall Gleeson (General Hux), além das estrelinhas douradas Mark Hamill (Luke) e Carrie Fisher (Leia).