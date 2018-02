“A folia goiana é uma das melhores”, elogia Neguinho da Beija-Flor

A principal atração do Carnaval dos Amigos é o cantor Neguinho da Beija-Flor, um dos ícones do carnaval carioca e puxador da escola de samba de Nilópolis há mais de 40 anos. O cantor, que faz show a partir das 18 horas no Parque Vaca Brava, participa pela segunda vez da folia de rua da capital. No ano passado, ele se apresentou na concentração do Bloco do Café Nice. “A festa fora de época dos goianos é uma das melhores que já participei nas minhas andanças. O povo é muito participativo, receptivo e festeiro”, comenta o artista.

Neguinho da Beija-Flor promete um show empolgante com os grandes sucessos da carreira e músicas que fizeram história na Sapucaí da Beija-Flor. “Vou tocar um repertório conhecido e teremos uma interação maior com os foliões que participarão da festa. Todos cantando com a gente”, afirma. O artista também adiantou a expectativa para os desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro. “Temos o melhor samba, segundo a crítica. E a modalidade na minha concepção significa 70% da possibilidade de levarmos o título”, confia.