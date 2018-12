Magazine 'A Favorita' lidera indicações ao Critics' Choice Awards 2019; confira todos os concorrentes Prêmio, cujos vencedores serão anunciados em janeiro, é conhecido por antecipar escolhas da Academia do Oscar

Foram anunciados nesta segunda-feira (10) os indicados ao Critics' Choice Awards, prêmio conhecido por antecipar várias escolhas da Academia no Oscar. Os vencedores serão anunciados no dia 13 de janeiro de 2019. A Favorita lidera o número de indicações, com 14, incluindo a de melhor filme; Pantera Negra vem logo atrás, com 12, seguido por O Primeiro Homem, O Reto...