A dama imbatível: Estreia mostra que o imaginário de Agatha Christie continua poderoso

“Eram cinco horas de uma manhã de inverno na Síria. Ao longo da plataforma de Aleppo, o trem pomposamente anunciado nos guias turísticos como o Taurus Express: carro-restaurante, carro-dormitório, dois vagões com poltronas para os passageiros.”

Bem-vindos, senhoras e senhores, ao Expresso do Oriente e à viagem mais inesquecível de suas vidas… se é que vocês conseguirão salvar a própria pele a bordo deste lendário trem. O que sabemos é que alguém morrerá nesta viagem. Em algum lugar entre Paris e Istambul, um cadáver (talvez mais de um?) surgirá. E quase todos os passageiros serão suspeitos. Muitos têm álibis, mas também motivos para extravasar sanhas assassinas. Nesta composição, porém, vai embarcado um belga gorducho e de bigodinho démodé. Seu nome é Hercule Poirot, dono da fama de ser um dos mais perspicazes detetives do planeta. Nada escapa a seus olhos miúdos e seu raciocínio rápido. Seja quem for o culpado, ele há de descobrir. Façam suas apostas, e boa viagem!

Quem for ao cinema assistir à nova adaptação deste clássico da literatura de suspense que estreia na próxima quinta-feira no País (em Goiânia, o lançamento é previsto na maior parte das redes exibidoras), embarcará não só no enredo cheio de tramas de Assassinato no Expresso do Oriente, mas sobretudo no imaginário único criado por sua autora, a inigualável Agatha Christie. A dama inglesa de ar sereno e educação irretocável era, na verdade, uma criadora de terríveis serial killers, de tramas repletas de reviravoltas, de cenas violentas e de personagens muito carismáticos, como o próprio detetive Poirot e a cândida e esperta Miss Marple, que solucionava todos os crimes.

Desde seu primeiro livro, O Misterioso Caso de Styles – oportunidade em que também estreia Poirot em sua literatura –, de 1916, Agatha Christie tornou-se um daqueles raros casos em que o nome da escritora torna-se sinônimo do gênero literário em que transita. Em seus 50 anos de carreira, ela produziu mais de 80 trabalhos, entre romances, volumes de contos e peças de teatro. Obras que a tornaram a mulher mais lida de toda a história, com impressionantes 2 bilhões de cópias vendidas. Só o livro O Caso dos Dez Negrinhos vendeu mais de 100 milhões de exemplares.

De uma autora tão popular assim, não é surpresa que haja tanto interesse em adaptações. E elas ocorrem desde 1928, quando a própria Agatha Christie colaborou na elaboração do roteiro do filme O Misterioso Mr. Quin, uma coletânea de 12 contos com intrigas a serem desvendadas por uma equipe de detetives. A partir daí vieram as versões para o cinema de Álibi (1931), Treze à Mesa (1934) e O Vingador Invisível (1945). O remake de Assassinato no Expresso do Oriente que chega agora à telona integra esse movimento que vem sendo constante já há décadas.

Uma das características de tais adaptações parece ser a preocupação de reunir elencos estelares para viver os muitos personagens de Agatha Christie em cada história. Desta vez não é diferente. Dirigida pelo também ator britânico Kenneth Branagh, um devoto das obras de Shakespeare, a produção traz nomes de ponta, como Johnny Depp, Michele Pfeiffer, Judi Dench e Penélope Cruz. A adaptação anterior mais famosa desta obra, de 1974, dirigida por Sidney Lumet, reuniu gigantes como Ingrid Bergman, Albert Finney, Sean Connery, Lauren Bacall e Vanessa Redgrave.

Um interesse que se explica não só pelo público potencial de fãs que tais versões podem atrair. Os livros de mistério de Agatha Christie são muito apropriados para criar cenas de real suspense e desafio à percepção de quem assiste seus enredos transpostos para a linguagem audiovisual. Não à toa, é grande a quantidade de telefilmes e séries que tomam os motes da autora. Produções inglesas e francesas são as mais conhecidas, mas há adaptações em outros países, como Índia e nações árabes. Basta lembrar que seus livros já foram traduzidos para mais de 50 idiomas.

Esse universo particular, composto por crimes muito bem arquitetados e cujas soluções exigem massa cinzenta, é atraente por não subestimar a inteligência de quem lê e, em determinados momentos, assiste. Cada detalhe é fundamental para a solução do mistério. As pistas são distribuídas ao longo da história quase imperceptivelmente, exigindo atenção total a gestos, objetos, frases soltas. Cenas de maior tensão e confrontos costumam ser meras distrações. Sonhos e realidade se misturam e é preciso saber discerni-los. Prontos para embarcar nesse desafio?



Pioneira e inquieta

Para quem nasceu em uma típica família de classe média inglesa, Agatha Mary Clarissa Miller foi muito além do esperado. Longe de levar uma vida tradicional, parecia ter certa aversão à previsibilidade. Talvez por isso tenha conseguido compor histórias tão surpreendentes. Educada em casa pelo pai e tendo a mãe, que também escrevia, como referência, logo na adolescência percebeu que não levaria uma vida qualquer. Morando período na França e passando temporada no Egito, acostumou-se a romper fronteiras sempre que pôde.

Nascida em 1890, aos 20 anos, em 1910, em sua temporada egípcia, interessou-se por arqueologia, o que a fez percorrer o país em busca de conhecimento e certa dose de aventura. Isso cravou-se em seu imaginário e adubou o terreno na criação literária. Em 1912, conheceu o piloto da Real Força Aérea Britânica Archie Christie, com quem se casaria e herdaria o sobrenome mundialmente conhecido. Com ele se casou no Natal de 1914, mas não ficaram juntos até que a 1ª Guerra Mundial, que começara naquele ano, terminasse.

Nesse período, enquanto seu marido combatia nos céus da França, ela servia como voluntária da Cruz Vermelha. Foi nesse período que começou a escrever seus livros. O primeiro deles, O Misterioso Caso Styles, foi redigido em duas semanas de folga – nascia alia a fama de autora profícua – e trazia elementos com que estava lidando naquele momento, como a arte de manipular substâncias químicas e venenos. A escritora teve dificuldades para publicar este primeiro texto, mas o trabalho ganhou reconhecimento em um jornal de farmacêuticos.

O detetive Hercule Poirot havia aparecido junto com o livro de estreia e logo o casal Tommy & Tuppence e a cândida e atenta Miss Marple viriam ao mundo, esta última no título Assassinato na Casa do Pastor. Na década de 1920, seus livros já desfrutavam de apelo popular e passou a figurar – para nunca mais sair – na lista de autores mais vendidos. Isso a levou, ao lado de seu marido herói de guerra, a ser escolhida pelo governo para divulgar pelas colônias inglesas uma exposição sobre o Império Britânico, que seria realizada em 1924.

Nessas viagens, Christie foi colhendo cenários e tipos para compor muitos de seus futuros livros, encontrando tempo até para aventuras pessoais. Na Cidade do Cabo, na África do Sul, a escritora tornou-se a primeira mulher britânica a praticar um novo esporte que vinha ganhando adeptos naquela época: o surfe. O fato teria ocorrido na praia de Muizenberg, em janeiro de 1922. Nessa época, o casal já tinha uma filha, Rosalind. O continente africano e seus mistérios foram inspirações da autora, que logo, porém, entraria na pior fase de sua vida.

Em 1925, Agatha Christie tomou chá de sumiço. A autora de mistérios agora era objeto de um, que mobilizou toda a opinião pública britânica. Seu carro foi encontrado abandonado muito longe de sua casa e não havia pistas sobre seu paradeiro. Após alguns dias de suspense, ela foi descoberta hospedada em um hotel, com nome falso e aparentemente sofrendo de amnésia. A escritora nunca disse o que a motivou a fazer aquilo. Sabe-se, apenas, que ela vivia um período conturbado, com crise conjugal, perdas de entes queridos e dificuldades para se concentrar em suas criações.

Depois disso, ela passou por um tratamento psiquiátrico e voltou a escrever com regularidade. O ano de 1928 marcou uma nova guinada em sua carreira. Foi quando embarcou no legendário Expresso do Oriente, que atravessava a Europa e chegava à Turquia. Daí veio a inspiração de um de seus trabalhos mais famosos e bem acabados. Ela prolongou a jornada e chegou a Bagdá, no Iraque, onde se tornou admiradora da cultura mesopotâmica (escreveu sobre ela em Morte na Mesopotâmia), visitando também o bíblico sítio arqueológico de Ur.

Nessa ocasião, conheceu o arqueólogo Max Mallowan, que tinha 25 anos de idade – 13 menos que ela –, por quem se apaixonou e com quem logo se casaria. A felicidade nessa segunda união alimentou sua criatividade. É desse período alguns de seus livros mais icônicos, como o próprio Assassinato no Expresso do Oriente e Morte sobre o Nilo. Nas décadas seguintes, ela tornou-se um patrimônio cultural da Grã-Bretanha. Admirada e reverenciada, passou a se considerada a dama maior da literatura de mistério em todo o mundo. Morreu em 1976, aos 86 anos de idade.



Os mistérios de Miss Agatha Christie

Encontre um lugar confortável, uma bebida quente se a noite estiver fria, uma luz direcionada para páginas onde detetives excepcionalmente perspicazes habitam. O cenário está pronto. Agora você já pode começar. Vá com cuidado, conforme a guia aconselha. Perceba bem os personagens, preste atenção aos cenários, ouça os ruídos de portas e janelas, aguente o tranco de sustos e surpresas, tente compreender quem são as vítimas e os suspeitos. Todas as respostas estão ali, basta saber identificá-las. Miss Agatha Christie nunca decepciona ou ilude. Apenas testa suas capacidades.

Nos livros da escritora, há marcas registradas. O fato de ela investir em personagens fixos que se veem em situações distintas em cada aventura ajuda a manter a regularidade e formar um estilo próprio. Quase todos os autores de narrativas policiais e de suspense recorrem à saída. O mérito da inglesa foi ter conseguido emplacar não um, mas dois de seus detetives de estimação entre os mais emblemáticos da literatura. Hercule Poirot e Miss Marple passaram a ser não exemplos, mas modelos de tais personagens.

Christie optou por eleger para heróis pessoas de certa idade, o que retira deles a obrigação de atos de valentia e os afasta do perfil noir, que saem no braço com inimigos. Não seria o caso para o elegante belga – que se irrita todas as vezes em que é confundido com francês, em clara ironia da escritora – e para a elegante e calma senhorinha que não dispensa o tradicional ritual do chá inglês.

Não foram poucos os que viram em Miss Marple projeção da própria Agatha Christie nas obras. Pode ser, mas não seria correto reduzir a personagem a uma caricatura da criadora. Seja no Hotel Palmeira, em uma praia do Caribe, na pacata residência na Vila de Saint Mary Mead, interior da Inglaterra, sua argúcia continua a postos para identificar contradições, falsos depoimentos, informações falhas.

Poirot, por sua vez, é mais vaidoso e gosta de esbanjar doses da alta cultura. O que ele não faz é se deixar levar pelas aparências. Elas são, aliás, o ponto de partida, justamente aquele do qual sabe que precisa se distanciar. Homem do mundo, vai ao Egito, Iraque, se localiza bem em qualquer lugar. Frequentador das altas rodas, muitas vezes é nesses círculos que acaba se deparando com crimes horrendos.

Lidando com charadas (O Crime do Monograma), com brigas familiares (O Natal de Poirot), com envenenamentos macabros (A Casa Torta) e até com outros detetives (em A Extravagância do Morto, Poirot encontra-se, num mesmo caso policial, com outra criação de Agatha Christie, a escritora de livros de mistério Ariadne Oliver), seus personagens foram construídos e reconstruídos várias vezes ao longo de tantos e tantos enredos. Com isso, a autora mais popular da história tece teias impossíveis de escapar. Ler Miss Agatha Christie é deixar enredar-se em seus mistérios.