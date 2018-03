A consagração da fantasia no Oscar 2018

Nem o pouco espaço dado às fantasias, nem o fato de ter sido habitual a divisão dos dois principais prêmios entre as produções mais cotadas, nem a acusação por plágio tiveram força para tirar de Guillermo del Toro as estatuetas de melhor filme e melhor diretor do Oscar 2018. Favorito, com 13 indicações, seu A Forma da Água levou ainda dois prêmios técnicos (trilha sonora e design de produção).

Uma espécie de coroação por sua parceria com francês Alexandre Desplat, o homem que superou Hans Zimmer, e ao apuro visual que é marca registrada do cineasta. “Sou um imigrante como muitos de vocês e nos últimos 25 anos vivi em vários lugares do mundo. Estar aqui mostra a importância de derrubarmos fronteiras”, discursou na cerimônia de domingo à noite.

O resultado não chega a ser satisfatório, já que o diretor ficou para trás nas outras nove categorias, mas representa muito se levarmos em conta que que Guillermo é o terceiro mexicano, nos últimos cinco anos, a conquistar o prêmio mais cobiçado na noite. Antes dele, vieram Alfonso Cuarón, com Gravidade, em 2014, e Alejandro Iñárritu, com Birdman, em 2015 (levando também a estatuteta por filme), e O Regresso, em 2016.

Com um estilo muito particular e uma paixão, quase devota, por monstros e criaturas fantásticas, em seu novo trabalho Del Toro apostou em uma forma mais respeitosa e amorosa de enxergar o diferente. “Nós, latinos, vivemos há décadas o que é ser o outro nos Estados Unidos. A ideologia nos separa, mas espero que a fábula volte a nos unir”, disse durante entrevista após ser premiado no Globo de Ouro, em janeiro.

Nas outras principais categorias da noite, também não houve surpresas. Gary Oldman levou a estatueta de melhor ator por O Destino de Uma Nação, e Frances McDormand foi eleita melhor atriz por Três Anúncios para um Crime. No longa, ela comprova sua versatilidade e pouco lembra as personagens hilárias da sólida parceria com os irmãos Coen. Ao agradecer, a atriz pediu que todas as mulheres se levantassem e alfinetou produtores e representantes dos grandes estúdios, em tom de brincadeira: “Não falem conosco durante a festa, mas nos convidem para ir até os escritórios de vocês. Somos roteiristas da inclusão e precisamos de financiamentos para nossas ideias”.

Frances protagoniza o filme que, para muitos, tinha tudo para roubar a cena de A Forma da Água. O longa de Martin McDonagh se ampara em um retrato tipicamente norte-americano e apresenta um universo marcado pela violência, machismo, conservadorismo e pelas questões raciais do interior dos Estados Unidos. Indicada em seis categorias (filme, atriz, ator coadjuvante, roteiro original, montagem e trilha sonora), a produção acabou apagada ao longo da premiação.

Outros destaques

Viola Davis entregou para Sam Rockwell a estatueta de melhor ator coadjuvante. Favorito na categoria, ele agradeceu em especial aos colegas de elenco, Frances McDormand e Woody Harrelson, em Três Anúncios Para um Crime. A disputa acirrada na categoria melhor atriz coadjuvante acabou coroando Allison Janney pela interpretação de uma mãe abusiva, em Eu, Tonya. O resultado já era esperado, visto que Allison levou todos os prêmios da temporada.

Finalizando as categorias principais da noite, o terror de Jordan Peele, Corra!, levou a estatueta de melhor roteiro original e o romance de Luca Guadagnino, Me Chame pelo Seu Nome, venceu na categoria melhor roteiro adaptado. As escolhas deram luz à renovação, mesmo que tímida, da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas. Primeiro, por ser uma conquista para quem tanto brigou por mais representatividade no Oscar e, depois, porque construir uma relação homoafetiva com tamanha sensibilidade em tempos de intolerância, e ainda ser reconhecido por isso, deve significar alguma coisa.

Corra!, protagonizado e dirigido por negros, aborda questões como o racismo e, de quebra, abre espaço para o talento de Daniel Kaluuya. Já Me Chame pelo Seu Nome resgata uma temática que não ganhava espaço desde 2006, quando O Segredo de Brokeback Mountain foi indicado na categoria melhor filme (e perdeu para Crash - No Limite). Nesse meio tempo, houve também Moonlight: Sob a Luz do Luar, mas a abordagem mais política de Barry Jenkins reforça a importância do longa italiano.