“A Bela e a Fera” ganha versão em balé clássico e jazz

O espetáculo A Bela e a Fera é atração neste sábado, às 20 horas, no Teatro Rio Vermelho do Centro de Convenções de Goiânia. A peça é apresentada pela escola de ballet clássico Cristiane Rezende Ballet & Cia. Os participantes da apresentação são a bailarina Cristiane Rezende fazendo o papel principal, professores, alunos e convidados da Escola.

O enredo fala sobre uma feiticeira, que ao descobrir o egoísmo de um belo príncipe, transforma-o em uma terrível fera. Ela deixa para trás uma rosa encantada. Caso o príncipe não encontrasse o verdadeiro amor antes que a última pétala da rosa caísse, ele se tornaria uma fera para sempre.

Moradora de uma pequena aldeia francesa, Bela tem o pai capturado pela Fera e decide entregar sua vida a criatura em troca da liberdade do pai. No castelo, ela conhece os objetos mágicos que viviam ali e serviam a Fera, se tornando amiga deles. Mas, um dia, assustada com Fera, tenta fugir para a vila, sendo atacada por lobos na floresta. Arriscando sua vida, a Fera salva Bela e ela começa a enxergar a bondade e a beleza que existiam em seu interior.

O ballet clássico e o jazz são os estilos de dança que compõem a peça. A Bela e a Fera é um tradicional conto de fadas francês. Originalmente escrito por Gabrielle-Suzanne Barbot, Dama de Villeneuve, em 1740, tornou-se mais conhecido em sua versão de 1756, por Jeanne-Marie LePrince de Beaumont.

SERVIÇO

Espetáculo: A Bela e a Fera

Data: Sábado, às 20 horas

Ingressos: R$ 30 (crianças menores de 2 anos não pagam)

Endereço: Centro de Convenções Goiânia, Rua 4, Centro

Informações: 3091-1419