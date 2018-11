Magazine 'A Bela e a Fera' é encenada por patinadores Atletas profissionais e amadores apresentam acrobacias, giros e piruetas sobre os patins, contando uma das mais conhecidas histórias infantis

A Escola de Patinação Marcel Stürmer realiza show de patinação artística com apresentação do clássico A Bela e a Fera, neste sábado (10), às 20 horas, no ginásio esportivo do Externato São José. O valor do ingresso é R$ 30 e pode ser adquirido no evento ou na loja Avatim, do Shopping Bougainville. A apresentação possui duração de cerca de uma hora e 20 minutos e...