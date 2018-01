A Bela da Tarde e Depois Daquele Beijo estão em cartaz no Cine Cultura

Vamos ser francos – Belle de Jour, desde a primeira hora, foi reconhecido como um grande filme de Luis Buñuel, mas nunca foi “belo”, no estrito sentido visual. Buñuel sempre possuiu o segredo daqueles movimentos elegantes de câmera, mas talvez fosse herança da sua fase mexicana. Havia uma vulgaridade intrínseca ao projeto, que se manifestava nos detalhes da produção. Pois bem, A Bela da Tarde está de volta, sacralizado como um dos filmes definidores dos anos 1960, mas o que mais chama a atenção na versão restaurada em 4K é a beleza das imagens. O clássico está em cartaz no Cine Cultura.

Em 1967, quando fez A Bela da Tarde – e ganhou o Leão de Ouro em Veneza –, Buñuel já havia feito história no surrealismo, mas as dificuldades, na Espanha franquista, pós-Guerra Civil, o haviam levado numa trajetória ziguezagueante aos EUA e ao México. Buñuel fazia o que era possível, mas nunca importando como. Aos poucos, readquiriu o controle de sua carreira. Com Viridiana, em 1961, ganhou a Palma de Ouro e, no ano seguinte, também em Cannes, fez sensação com O Anjo Exterminador.

Críticos respeitáveis – de literatura – já definiram A Bela da Tarde, o livro, como um estudo da psicologia feminina, e escrito com tanto fineza que a degradação moral que se constitui em eixo da narrativa se torna secundária. O que importa é entender o mistério de Sévérine (vivida por Catherine Deneuve), porque ela é assim. É tudo o que Buñuel não quer. Ele não “psicologiza” a experiência de Sévérine e a entende muito mais como “linguagem”. Um pouco como o Ingmar Bergman de Persona – lançado no Brasil como Quando Duas Mulheres Pecam –, um ano antes, o filme propõe uma narrativa em bloco em que passado e presente, realidade e imaginação são oferecidos sem distinção.

São 50 anos de A Bela da Tarde e nesse tempo todo foram imensas as mudanças no cinema, inclusive na seara do sexo, não necessariamente do erotismo ou da pornografia, em que se movem Buñuel e sua heroína. Meio século e ainda não sabemos o que o cliente oriental mostra a Sévérine naquela caixinha. Sabemos, no entanto, que o filme mudou paradigmas, registrou estrondoso sucesso e o mais antiburguês dos cineastas, sem abrir mão de suas convicções estéticas, virou pop.

Restauro

O outro filme que foi restaurado 50 anos depois e que também está em cartaz no Cine Cultura é o clássico Blow Up, longa de Michelangelo Antonioni que, no Brasil, foi lançado como Depois Daquele Beijo. Só a escolha do ator David Hemmings já tinha caráter de manifesto. De O Grito a O Deserto Vermelho, passando pela trilogia da solidão e da incomunicabilidade – A Aventura, A Noite e O Eclipse –, Antonioni ficou famoso por escolher atores belos e viris, mas dos quais ele se aplicava em tirar a vitalidade. Steve Cochran, Gabriele Ferzetti, Marcello Mastroianni, Alain Delon, Richard Harris. Em Blow Up, o grande autor nem teve essa dificuldade. Hemmings já introduz uma frieza, quase uma desumanidade.

Thomas é fotógrafo e vê o mundo por meio de sua câmera. Num certo sentido, é voyeur por excelência. Profissional da moda, faz um jogo de sedução com as modelos, mas elas também são andróginas, anoréxicas. É um mundo privado de carnalidade. Com a câmera, Thomas monta nas mulheres e cobra delas uma entrega que se assemelha ao orgasmo, mas é um coito, digamos, interrompido. Ele deixa a modelo no solo, exaurida. Zero prazer.

Blow Up é uma produção anglo-italiana de 1966, mas só no ano seguinte o filme ganhou a Palma de Ouro em Cannes. Só para lembrar, o grande prêmio do júri foi para Estranho Acidente, de Joseph Losey, e a sueca Pia Degermark foi melhor atriz por Elvira Madigan, de Bo Widerberg. Todos esses filmes fazem hoje parte do imaginário de qualquer cinéfilo. As cenas do parque já foram exaustivamente analisadas, o enigma do tênis sem bola da cena final há todo esse tempo divide os críticos, mas muitos espectadores – os mais jovens, talvez – só agora vão ver o filme na tela grande do cinema.