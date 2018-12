Magazine A arte de envelhecer

Admirador confesso do poder de adaptação do ser humano, o médico Drauzio Varela caracteriza a velhice como uma oportunidade e tanto. Em seu canal no Youtube, ele costuma dizer, sempre que pode, que a idade lhe trouxe a aceitação das ambiguidades, das diferenças e do contraditório. Há quem acredite ainda que o tempo traz consigo sabedoria e que o segredo para um envelh...