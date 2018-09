Magazine A 70ª edição do Emmy teve 'Game of Thrones' e 'Claire Foy' como principais destaques A principal premiação da TV americana teve poucos discursos politizados e pulverizou estatuetas

Uma espécie de compensação a não premiados em edições anteriores, menos discursos políticos após o movimento #MeToo (contra a assédio a mulheres na indústria do entretenimento) e prêmios pulverizados. Com tom morno, não foi de se admirar que o que mais chamou a atenção na 70ª cerimônia do Emmy, em Los Angeles, na segunda-feira (17), foi um pedido de casamento do...