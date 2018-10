Magazine Ação cultural relembra importância de Goiandira do Couto

A Escola de Artes Veiga Valle, o projeto Drama Volátil e O Ponto de Cultura Imagem da Memória realizam nesta quinta-feira, na cidade de Goiás, ação E Agora, Goiandira? em prol da preservação da memória da artista plástica Goiandira do Couto (foto). A abertura do evento será no Cineteatro São Joaquim, a partir das 19 horas. Entre as atividades programadas para noite...