“50 Tons de Liberdade” será exibido em sessão especial para mães

O filme 50 Tons de Liberdade é o escolhido para a sessão de volta do projeto Cine Materna, do Cinemark do Flamboyant, nesta quarta-feira, às 14h10. No filme, o personagem Christian Grey e sua nova mulher, Anastasia, abraçam de vez sua ligação.

Eventos terríveis, porém, começam a comprometer o final feliz do casal antes mesmo de ele começar. As sessões especial do projeto são preparadas para receber mães e pais acompanhados de bebês com até 18 meses. Neste ano, estão programados 11 encontros na rede Cinemark do shopping Flamboyant.

Além da exibição do filme, as sessões também oferecem locais para troca de fraldas, pomadas e lenços umedecidos, que podem ser usados gratuitamente. Ingresso: o valor é o mesmo praticado nas sessões normais da rede. Av. Dep. Jamel Cecílio, nº 3300, Jardim Goiás. Informações: 3546-2068.