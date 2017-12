40 anos de sucesso fruto da nostalgia

Há 40 anos, um dos maiores nomes da ficção científica, George Lucas lançava o seu Star Wars, épico espacial que contava a história de um jovem fazendeiro que, junto com um contrabandista envolve-se na Guerra Civil Galática entre o tirano Império Galáctico e a Aliança Rebelde. A série começou modesta e independente. O primeiro filme foi exibido na época em apenas 43 salas dos EUA. Na primeira trilogia, foram apresentados personagens graciosos e representativos que ainda hoje persistem na memória coletiva em tudo o mundo, mesmo daqueles que não tem contato com a saga: Yoda, Princesa Leia, Chewbacca, Han Solo, androides R2-D2 e C3PO e, claro, Luke Skywalker e o vilão Darth Vader.

Ao longo dos anos, foram lançados novos episódios que conquistaram ainda mais fãs. A trilogia original e as seguintes se tornaram fenômeno cultural, movimentando bilhões de dólares. Com sete filmes live-action, três animações e diversos livros e quadrinhos, Star Wars pode ser considerada uma das primeiras explosões nerds mundiais. O Despertar da Força (2015) foi o filme que mais fez dinheiro, arrecadando US$2,06 bilhões ao redor do mundo. O sétimo episódio também foi o filme que fez o primeiro bilhão mais rapidamente, atingindo a marca em apenas 12 dias.