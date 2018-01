3ª temporada de The Voice Kids estreia neste domingo

Claudia Leitte, Carlinhos Brown e Simone & Simaria são os técnicos do programa The Voice Kids

Se o The Voice Brasil, que chegou ao fim em dezembro, fez com que muita gente não conseguisse torcer por um único candidato, o time mirim da versão infantojuvenil do programa promete tornar a decisão dos jurados, e do público, ainda mais difícil. A 3ª temporada do The Voice Kids, da Rede Globo, estreia neste domingo (7) e abre oficialmente a temporada de fofurices. A atração traz novos nomes para avaliarem os candidatos. Claudia Leitte substitui Ivete Sangalo, enquanto Simone & Simaria ocupa as cadeiras dos irmãos Victor & Leo. Prata da casa, Carlinhos Brown permanece desde a 1ª edição. A voz escolhida leva para casa um contrato com a Universal Music e um prêmio, em dinheiro, de R$ 250 mil.

O comando do reality musical continua sob responsabilidade do ator André Marques e da escritora Thalita Rebouças. Ao longo de 14 programas, transmitidos sempre aos domingos, a atração passa por cinco fases até chegar a grande final. Em um primeiro momento, quando as escolhas são feitas às cegas os jurados avaliam os talentos musicais e cada um monta seu time. As irmãs Simone & Simaria dividirão o mesmo botão. Se mais de um técnico escolher o mesmo candidato, a decisão fica a cargo do próprio concorrente.

Já na segunda fase, as crianças e os jovens, com idades entre 9 e 15 anos, batalham, em trios, com integrantes do próprio time. Após cada apresentação, cabe ao técnico escolher um único nome, reduzindo sua equipe para oito vozes. A partir daí os competidores sobem ao palco sozinhos, e ao vivo. Em seguida disputam as quartas de final e, por fim, brigam por uma vaga na semifinal. Na peneira dos técnicos ficarão apenas três nomes que cantam na grande final e disputam a preferência do público, na intenção de seguir a trajetória de Wagner Barreto (time Victor & Leo) e Thomas Machado (time Ivete), vencedores das edições de 2016 e 2017.

Troca

A dança de cadeiras mudou a cara do programa nessa 3ª edição. Ivete Sangalo, que estreou como técnica do The Voice Kids em 2016, foi substituída por Claudia Leitte, jurada da atração adulta desde a estreia do programa, em 2012. A loira assume o lugar da atual rainha do axé. Outra novidade é que as irmãs Simone & Simaria ocupam as cadeiras que eram da dupla Victor & Leo. A troca deve reavivar a polêmica que envolveu o cantor Victor e que resultou em seu afastamento da atração dominical depois de ser acusado de agredir a então mulher, grávida de quatro meses. Só quem continua na atração é Carlinhos Brown, técnico desde as primeiras batalhas infantis.

Para as irmãs Simone & Simaria, o programa deve ser um emaranhado de pequenas voltas ao passado. As coleguinhas cantam juntas desde criança e desde muito cedo começaram a participar de festivais e concursos de talentos. “Durante as gravações nos transportamos para muitas daquelas situações. É mágico e forte reviver estes momentos. Passa um filme na nossa cabeça. Lembrar que começamos do nada e que hoje ganhamos o coração do Brasil é emocionante. Isso aumenta, e muito, nossa responsabilidade. Agora, como técnicas, daremos o nosso melhor, levaremos a nossa verdade com o coração repleto de carinho para cada talento que passar por aquele palco. Estamos ansiosas pela estreia”, conta Simaria.