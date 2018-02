3ª Mostra de Música Erudita do Estado de Goiás começa nesta quinta-feira

Músicos, estudantes, pesquisadores e apreciadores da boa música têm compromisso marcado durante a 3ª Mostra de Música Erudita do Estado de Goiás, que começa na quinta-feira e segue até dia 21 de abril. A intensa programação do evento prevê dez concertos em Goiânia, três no interior (Corumbá de Goiás, Anápolis e Piracanjuba) e cinco oficinas na área. O primeir...