24º Festival Brasileiro de Trombonistas reúne nomes mundiais do instrumento em Goiânia Evento será realizado nesta quinta-feira (9) no Teatro Goiânia

O som melodioso, o porte imponente e mais de 600 anos de atividade em contribuição à boa música. Presente nas orquestras, nas bandas de jazz, no frevo, samba e nos blocos carnavalescos, o trombone é a grande estrela da 24ª edição do Festival Brasileiro de Trombonistas, que movimenta a cena cultural da capital. O evento reúne os maiores nomes do instrumento no País e algun...