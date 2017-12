2017BestNine: Aprenda a criar sua retrospectiva 2017 em 9 fotos

Estamos a menos de cinco dias do Reveillón. Nesta época que antecede a passagem de ano é comum fazermos alguns planos, revermos as metas, recordarmos os bons e maus momentos e, neste espírito, nos prepararmos para o próximo ano que já se anuncia.

Mas antes de darmos boas vindas a 2018, que tal olhar um pouquinho mais para 2017 e identificar seus melhores momentos compartilhados no Instagram?

O site 2017BestNine criou uma ferramenta que seleciona, a partir do seu ID, as 9 fotos mais curtidas em seu 2017 e as reúne em forma de mosaico. Além disso, a plataforma também mostra o número total de curtidas que você obteve em suas fotos ao longo do ano.

Preparado para criar sua retrospectiva? Se liga no passo a passo que preparamos! A façanha é mais fácil do que parece.

1 – Acesse o site 2017BestNine;

2 – Digite seu ID do Instagram sem o “@”;

3 – Clique em “Get” e aguarde;

4 – Salve a montagem e compartilhe com seus amigos e seguidores.

O processo pode levar alguns minutinhos, mas no final a surpresa é certeira. Ou você saberia identificar, sozinho, quais foram as suas publicações que mais obtiveram interações?!

Obs.: A ferramenta é gratuita e um detalhe importante é que você não precisa fornecer sua senha para utilizar o serviço. No entanto, o site exige que seu perfil seja aberto para que as fotos possam ser compiladas.