Magazine 18º Encontro de Culturas Tradicionais promove convergência de povos na Chapada dos Veadeiros Região que recebe o evento renasceu após um incêndio que devastou o local há menos de um ano. A queimada foi a maior da história do parque

Quem passar pelos pontos turísticos do Morro da Baleia ou Jardim de Maytreia, na Chapada dos Veadeiros, não vai acreditar que há menos de um ano os locais estiveram sob completo fogo e fumaça. A região, que renasce sob o céu do Cerrado, agora é palco do Encontro de Culturas Tradicionais, principal projeto cultural do entorno que é realizado há 18 anos. O evento co...