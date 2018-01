17° Encontro de Folia de Reis reúne mais de 60 grupos na Praça da Igreja Matriz de Campinas

Um dia inteiro de cores, musicalidade e de fé. Tradição no calendário cultural de Goiânia, a 17ª edição do Encontro de Folia de Reis será realizada amanhã, a partir das 6 horas, na Praça da Igreja Matriz de Campinas. O evento terá apresentação de cerca de 60 companhias, sendo 42 grupos do interior e o restante de Goiânia e região metropolitana.

O tema deste ano do encontro será A Folia de Reis e o Folclore: Saber e Fé nas Mãos do Povo, com o intuito de ressaltar a sabedoria popular, celebrada pelo folclore. A expectativa dos organizadores é de repetir o sucesso das edições anteriores quando cerca de 5 mil pessoas prestigiaram a festa. O evento começa com a tradicional alvorada festiva, às 6 horas, e com a missa dos foliões, às 7 horas.

Desde o Natal, foliões rodam o Estado em uma mistura de religiosidade, tradição e fé, características da festa. Cada companhia é formada por músicos tocando instrumentos, em sua maioria de confecção caseira, como tambores, reco-reco, bumbo, triângulo e pandeiro, além da viola e do acordeão. Além dos instrumentistas e cantores, os grupos trazem os palhaços que assustam e divertem ao mesmo tempo.

Uma das companhias mais tradicionais da capital é a Associação de Catira e Folia de Reis Estrela do Oriente, do Setor Pedro Ludovico, fundada há mais de 80 anos. O grupo é composto por 30 membros e só ficou de fora de uma edição do Encontro. “O nosso objetivo é manter viva essa tradição incentivando a participação dos jovens”, ressalta o presidente do grupo, o pedreiro Adão Cardoso de Sousa, 55 anos.

Outra companhia confirmada no encontro da prefeitura é o Grupo de Folia de Reis Caminhos da Fé, fundado há quase 60 anos e com sede no Parque Amazônia. Os foliões começaram a peregrinação no final de 2017 e já passaram por várias cidades, como Minaçu, Niquelândia, Itumbiara e Goiatuba. “Estamos ainda com 16 pedidos agendados”, revela a capitão e funcionária pública Divina Delfina Brito, 53 anos.

Popular

A Folia de Reis é uma manifestação popular característica do meio rural que transcende o âmbito religioso de sua origem ao incorporar aspectos profanos que a identificam na cultura brasileira como manifestação folclórica. Ela representa de forma artística a viagem dos três reis magos - Gaspar, Baltazar e Melchior - em busca do menino Jesus. Ao Filho de Deus, eles levaram como presentes o ouro (realeza), incenso (divindade) e mirra (imortalidade). Todos os grupos têm como característica principal a preservação dos versos e danças. No Brasil, a Folia é uma tradição herdada dos colonizadores portugueses com influências das religiões exercidas pelos escravos.

SERVIÇO

Evento: 17° Encontro de Folia de Reis de Goiânia

Data: Neste domingo, das 6 às 18 horas

Local: Praça da Igreja Matriz de Campinas / Rua José Hermano, Setor Campinas

Entrada franca