15 anos de hipnose

O samba é uma espécie de porta-bandeira da performance de Maria Rita nos palcos. A cantora se entrega às composições próprias ao lado de grandes canções do gênero e da MPB para brindar os ritmos populares brasileiros. Aos 40 anos, em 2018 a cantora vai comemorar 15 anos de carreira, desde o lançamento do primeiro álbum, Maria Rita (2003), que vendeu mais de 1 milhão de cópias em todo o mundo e foi um dos cinco discos mais vendidos do País. Com o trabalho, a cantora venceu prêmios como Grammy Latino, nas categorias Revelação do Ano, Melhor Álbum de MPB e Melhor Canção em Português, com a música-foguete A Festa.

Apesar do samba sempre presente em sua trajetória, ao longo dos anos Maria Rita se mostrou diversa quando o assunto é gênero musical. No Rock in Rio deste ano, em setembro, ela deu um show ao lado de Melody Gardot, num tributo à musa do jazz Ella Fitzgerald, com um repertório cheio de clássicos e que fez a plateia se sentir numa espécie de inferninho do jazz de Nova York. Com ares de diva dos anos 60 e cantando em inglês, a cantora apresentou hits como I’ve Got You Under My Skin e Lady Is a Tramp.