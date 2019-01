Magazine “10 Segundos para Vencer” tem 25 minutos de cenas inéditas

Outra figura proeminente do Brasil – no esporte, em vez da cultura – ganha as telas da Globo também hoje. Logo depois da estreia de Elis – Viver É Melhor que Sonhar, a emissora exibe a primeira parte de 10 Segundos para Vencer, minissérie sobre a vida de Éder Jofre. Dirigida por José Alvarenga Jr. e escrita por Thomas Stavros, Patrícia Andrade, José Alvarenga Jr. e M...