10 clipes do Shawn Mendes para entrar no clima do show

O jovem cantor canadense Shawn Mendes já está de passagem comprada para Goiânia para participar do Villa Mix Festival 2018. Até lá, sobra tempo para se preparar e ouvir as músicas do artista. Confira nossa seleção:

1 - There's Nothing Holdin' Me Back

O hit só entrou no álbum “Illuminate” (2016) no relançamento, e foi aclamado pela crítica. A obra tornou-se sua segunda música mais ouvida do Spotify, entrou no top 10 de vários países e ultrapassou as 470 milhões de visualizações no YouTube. Com ela, Mendes ganhou o título de Melhor canção no MTV EMA de 2017, junto com os prêmios de Melhor Artista e de Mais Fãs.

Para Andrew Gertler, produtor do canadense, essa é a obra que "mostrou seu crescimento. Ela realmente parece a saída da adolescência do Shawn, e mostra onde ele está", disse à Variety.

2 - Treat You Better

No ano de seu lançamento, 2016, Treat You Better mostrou bons resultados: ficou em 6º lugar no Hot 100 da Billboard, 1º nos Estados Unidos e Canadá, 3º no Reino Unido - mas a mensagem da música foi seu grande trunfo.

"Essa garota está em um relacionamento abusivo com esse cara e você meio que assiste ela se debatendo com, 'eu amo ele? ', e pelo que ela passa, se rebelando", disse o cantor à Teen Vogue. "E por outro lado, estou eu e essa realidade alternativa em que estou preso dentro de um quarto, meio que aprisionado”.

O número para auxílio de vítimas de violência doméstica nos Estados Unidos aparece na tela ao fim do vídeo.

3 – Stiches

É o terceiro oficial, mas primeiro single de Shawn a ganhar notoriedade em seu álbum de estreia, Handwritten (2015). Stiches começou tímido no Mainstream Top 40, chegando depois ao número 1 e recebendo uma indicação ao Teen Choice Awards, além dos prêmios de Melhor Single e Melhor Artista Internacional da BBC Teen Awards 2016.

4 – I Know What You Did Last Summer

O dueto foi escrito com Camila Cabello, cantora que fez parte do Fifth Harmony e que atua em carreira solo desde 2016. Os dois começaram a escrever a canção quando se conheceram abrindo shows da turnê "1989", da Taylor Swift.

Em entrevista à MTV, Camila explicou que a música "é basicamente uma conversa entre duas pessoas em um relacionamento que está morrendo, mas ninguém quer admitir que está”. Mas e o nome de filme de terror? Segundo os dois, pura coincidência.

5 – Life of the Party

O clipe foi lançado em 2014, em EP, finalmente oficializando o talento do adolescente que ficou famoso cantando por seis segundos no já extinto Vine. Aos 15 anos, ele se tornou o artista mais jovem a chegar no Top 25 do Hot 100 da Billboard.

“A música é basicamente sobre amar quem é você é, como pessoa”, ele contou à MTV UK. “Muitos adolescentes e pessoas têm dificuldade em descobrir quem elas querem ser, nós passamos por esse estágio em que sentimos que não pertencemos, que estamos muito desconfortáveis. ‘Life of the Party’ está só dizendo, ‘não enlouqueça se você se sente diferente, ame quem você é’. É uma música bem legal, bem empoderadora”.

6 – Mercy

Mercy teve a direção de Jay Martin, que também fez o clipe de Stiches. Filmado em Toronto, no Canadá, o vídeo mostra o cantor tentando escapar de um carro que está sendo engolido pela água. E, como diz o refrão, implora por misericórdia.

7 – Aftertaste

A intenção do artista era contar uma história em quatro clipes: “Never Be Alone”, “Life Of The Party”, “Stitches” e “Aftertaste”. Neste último capítulo, ele está de coração partido após o término de um relacionamento.

“Ela foi escrita para ser uma música empoderadora sobre ter terminado e estar ficando em pé de novo”, explicou Shwan em entrevista à MTV News. “É sobre aquele sentimento meio raivoso e apaixonado que você tem quando percebe que não precisa mais daquela pessoa pra superar isso”.

8 – Ruin

O vídeo de Ruin foi lançado para provocar os fãs, pouco antes do disco “Illuminate”. O single promocional exibe um Shawn mais "de raiz", mostrando suas influências: em preto e branco, conceitual, tocando para um Madison Square Garden vazio.

9 – Something Big

Mais animada, essa faixa é o segundo single oficial de sua carreira, e precisou do esforço dos fãs para ser revelada: em uma brincadeira nas redes sociais, Shawn pediu que todos usassem uma hashtag em fotos com amigos, em vários lugares do mundo, até que a música fosse finalmente lançada em novembro de 2014.

10 – Believe

Se essa música parece ter saído de um filme da Disney, é porque saiu mesmo. Ela foi feita especialmente para o filme Descendentes (2015), que tem como protagonistas os filhos de vilões como Cruella de Vil, Malévola e da Rainha Má. Foi indicado ao Teen Choice Award da categoria no mesmo ano.