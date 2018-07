Magazine 1º Encontro Cena de Poesia será realizado no Cine Lumière

O poeta Beto Travassos (foto) puxa nesta quinta a noite do 1º Encontro Cena de Poesia, organizado pela Rede Lumière. O evento será realizado na unidade do Shopping Bougainville, a partir das 19h30, com entrada franca. Na oportunidade, o artista vai lançar o seu livro Alma & Poesia. O Cena de Poesia, segundo os organizadores, é um encontro aberto às pessoas para que...