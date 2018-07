Magazine Últimos elencos encerram Goiânia Canto de Ouro Fernando Manso, Karine Serrano (foto), Cláudia Vieira e Hermano estão no primeiro elenco da semana derradeira

Depois de 13 semanas de apresentações, a 8ª edição do Goiânia Canto de Ouro termina com o elenco formado por Fernando Manso, Karine Serrano, Cláudia Vieira e Hermano. Os shows serão nestas quinta e sexta-feira, às 21 horas, no Centro Municipal de Cultura Goiânia Ouro. No sábado, no mesmo horário, e no domingo, às 20 horas, é a vez de TomChris, Vanessa Oliveira,...