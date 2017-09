Últimos dias da feira Letrinha, voltada para crianças

A Letrinha, feira de livros com mais de mil títulos para crianças, termina neste domingo, no Flamboyant Shopping Center. Para encerrar a programação, será realizado um show musical, neste sábado, às 16 horas. Além da diversidade em títulos e livros com preços acessíveis, a Letrinha ofereceu no período de duração da feira programação cultural também variada. A empresa Letrinha atua há mais de 15 anos no mercado e, em 2015, passou a levar o projeto cultural da feira de livros para shoppings. Local: Atrium – Piso 2 do centro de compras. Entrada franca. Av. Dep. Jamel Cecílio, nº 3.300, Jardim Goiás.

Música

Abertas inscrições para festival sertanejo realizado em outubro

O Mais Sertanejo Festival está com as inscrições abertas para a edição 2017, que será realizada em onze cidades de Goiás durante três meses. Os selecionados participam de workshops e finalistas recebem apoio à carreira, como assessoria de imprensa, clipes, fotografias, gravação, entre outros. A primeira etapa será entre 5 e 8 de outubro, em Senador Canedo. Inscrições: www.maissertanejofestival.com.br. Informações: 3432-8374.

Decoração

Morar Mais realiza liquidação de itens expostos

A mostra de decoração Morar Mais por Menos Goiânia realiza liquidação de itens expostos na atual edição com descontos neste sábado, a partir das 15 horas. Estão disponíveis revestimentos, móveis, artigos de iluminação, tapetes, almofadas, vasos, objetos de decoração, cortinas, persianas, papel parede, pintura especial, mármores, dispositivos de áudio e som, além de armários planejados. Na próxima semana, a última da mostra, todos os produtos expostos na mostra também entram em venda por liquidação. Rua T-38, qd. 117, lt 15, Setor Bueno. Informações: 98111-0013.

Noite

Cantor Colemar Neto é atração na noite da Villa Mix

O cantor Colemar Neto é a atração do Villa Entre Amigos, neste sábado, a partir das 22 horas, na boate Villa Mix. O artista goiano, agora em carreira solo, destaca repertório animado e diversificado, reflexo da nova fase da carreira. Nos últimos meses ele tem viajado pelo País, com ênfase pelas regiões Norte e Nordeste. Inspirado por cantores como Jorge (da dupla com Mateus), Bruno (companheiro de Marrone) e Xororó (parceiro de Chitãozinho), Colemar também é apaixonado por forró, em especial as músicas da banda Aviões do Forró , e rock dos anos 1970. Os repertórios de Beatles e The Doors estão entre os favoritos. De olho no mercado internacional, o cantor já se apresentou em Miami, Orlando e Atlanta, cidades musicais dos Estados Unidos. Av. 136, nº 960, Setor Marista. Informações: 3954-6633.