Último título da trilogia Maze Runner chega às telonas

Terceiro título da saga Maze Runner, estreai hoje nos cinemas A Cura Mortal. O longa-metrageme acompanha a história de Thomas (Dylan O’ Brien), que embarca em uma missão para encontrar a cura para uma doença mortal. É nesse ponto da narrativa que ele descobre os planos da C.R.U.E.L, uma pesquisa médica para descobrir como combater a doença, mas que pode trazer consequências catastróficas para a humanidade. O protagonista deve decidir se vai se entregar à organização ou se vai confiar na promessa de que esse será o seu último experimento.

Dirigido pelo cineasta Wes Ball, que também esteve à frente dos outros dois títulos da saga, Correr ou Morrer (2014) e Prova de Fogo (2015), o filme volta às telonas depois de um hiato de dois anos entre um lançamento e outro. Sucesso de bilheteria entre os mais jovens, a produção se joga em outras séries infantojuvenis com jovens à frente do protagonismo para chamar a atenção do espectador. É possível ver referências a filmes como Harry Potter, Divergente e Jogos Vorazes.

No futuro estabelecido em Maze Runner, as grandes metrópoles já não existem mais e o futuro é incerto para a população, principalmente depois do surgimento de uma doença altamente mortífera. Apenas uma última cidade resiste à destruição total e é para lá que Thomas e seus amigos precisam chegar para descobrir os planos de dominação da Terra. O herói lidera o grupo de Clareanos em fuga em sua missão final. Para salvar seus amigos, eles devem invadir a lendária Última Cidade, um labirinto controlado pelo governo.

Trata-se do último episódio da saga Maze Runner, que deve responder as perguntas abertas dos personagens deixadas ao longo dos dois primeiros filmes da franquia. No elenco, nomes como Kaya Scodelario, Walton Goggins, Nathalie Emmanuel, Katherine McNamara, Thomas Brodie-Sangster e Rosa Salazar integram o longa. O diretor Wess Bal já tem mais duas produções em andamento, ainda em fase de finalização: Mouse Guard, baseado no popular desenho da década de 1990, e Phoenix Forgotten, sobre crianças desaparecidas misteriosamente em um deserto.

Literatura

Os filmes Maze Runner são uma adaptação da série de livros escrita por James Smith Dashner, que já tem uma experiência com obras de ficção científica. Além das aventuras do jovem Thomas, o americano já escreveu sagas como Reality 13, A Doutrina da Morte e o sucesso Jimmy Fincher, que ainda não foram levadas para os cinemas. No caso de Maze Runner, são seis livros que integram a história, mas na adaptação audiovisual se preferiu encurtar para três filmes.