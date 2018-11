Magazine Último dia de evento dá desconto de peças de moda e objetos de decoração

O Bazar do Empório, iniciado na sexta-feira, se encerra neste domingo, com descontos em peças de moda e artigo de decoração. O evento está sendo realizado no Empório Danilo Perillo, no Centro de Goiânia, sob curadoria da especialista de moda e comportamento Lorena Cantanhede. Além de peças de moda de luxo e casual, o bazar conta com artigos de decoração e outros expositores...