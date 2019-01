Magazine Última temporada de “Tá no Ar” estreia nesta terça (15) O programa já abre com uma homenagem ao BBB 19 e seus brothers

A sexta e última temporada de Tá no Ar: a TV na TV começa nesta terça-feira (15), logo após a estreia de Big Brother Brasil 19. E o programa já abre com uma homenagem ao reality show e seus brothers. Com uma paródia de Dancing Days, do grupo As Frenéticas, o humorístico relembra alguns participantes que passaram pelo BBB ao longo dessas quase duas décadas de exibição. ...