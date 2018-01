Última temporada de Game of Thrones estreia em abril de 2019, revela Maisie Williams

O inverno já chegou, George R. R. Martin não vem dando o menor sinal aos fãs de que pretende lançar os livros que finalizam As Crônicas de Gelo e Fogo ainda em vida, então só resta esperar e mordiscar cada pedaço de informação que é solto despretensiosamente por aí sobre a série televisiva. Foi desse jeito que Maisie Williams, atriz que interpreta Sansa, comentou em uma entrevista ao Metro News UK sobre a data de lançamento da oitava e última temporada de Game of Thrones. Segundo ela, os episódios devem sair em abril de 2019.

"Nós finalizamos em dezembro e o primeiro episódio vai ao ar em abril", disse Williams ao jornal. "é uma virada de quatro meses para esses episódios enormes, em que vai muita coisa na edição final. Não tem como correr com essa temporada final. Nós devemos à nossa audiência e aos nossos fãs fazer o melhor que podemos".

O ano já havia sido anunciado e recebido com muito pesar, já que havia expectativa de que ainda neste ano veríamos o destino dos últimos Stark, de Jon Snow (não tão Snow mais), Daenerys Targaryen e toda a miríade de personagens desenvolvida pelo escritor.

O mês, porém, ainda estava sendo mantido em segredo. Embora abril tenha sido uma constante nas temporadas anteriores, com poucas exceções, a sétima apareceu em julho de 2017.

Uma excplicação maior e mais elaborada para a oitava temporada ir ao ar somente em 2019 foi proposta pelo site News Day: mesmo com a capacidade de manter o lançamento anual da série, é mais vantajoso para a emissora segurar a expetativa e competir com a chegada do serviço de streaming da Disney, que quer cometir com a Netflix e a Amazon. Com um trunfo tão grande como Game of Thrones, a HBO tem o suficiente para causar seu próprio burburinho.

Além disso, segurando mais um pouco o hype pelos Stark, ganharia tempo para produzir os cinco spin-offs prometidos e garantir seu sucesso.