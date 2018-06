Magazine Ônibus da banda de Lucas Lucco é assaltado e cantor se pronuncia: “Susto grande” O veículo saiu de Patos de Minas com destino a Uberlândia

O cantor sertanejo Lucas Lucco usou o Instagram para comentar o assalto ao ônibus que levava sua banda na madrugada dessa quinta-feira (31), na BR-365, no interior de Minas Gerais. Cerca de 19 pessoas estavam viajando. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo saiu de Patos de Minas com destino a Uberlândia. Mas, os músicos foram ...