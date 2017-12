Ô abre alas

Desde sua inauguração, o Jóquei viveu tempos áureos e ficou famoso pelas festas carnavalescas e por instituir o início dos bailes de clubes. As lembranças mais fortes que a professora e fotógrafa Cidinha Tôrres, 58 anos, tem do local são coloridas, como fantasias, e animadas, como o ritmo que sai de instrumentos como tamborim, cuíca e surdo. Mineira, ela veio para Goiânia no início da década de 70 e foi no Jóquei que fez seus primeiros amigos. Lá ela também descobri a natação, uma paixão que a acompanha até hoje. “Ao lado deles eu pulei carnaval, ano após ano. Fazíamos nossas próprias fantasias com meses de antecedência. Depois das festas era o momento de ver as fotos. Isso durava dias e era motivo para tardes inteiras de conversas embaixo das rampas ou ao redor das piscinas. Demolir o Jóquei é apagar não só um patrimônio, mas parte da nossa história e identidade da cidade.”