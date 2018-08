Magazine Óculos inspirados em Harry Potter e John Lennon são sucesso de vendas

À frente da goiana Elástica, a designer de moda Caroline Brasil, 28 anos, aposta nas tendências como base da curadoria dos modelos. Os mais vendidos entre os mais de 34 mil seguidores do Instagram, além do estilo gatinho, são os modelos aviador, redondinho, inspirado no personagem Harry Potter e no cantor John Lennon; e oval com hastes grossas, uma homenagem a Kurt C...