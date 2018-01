Rômulo não se arrepende de ter participado do Big Brother Brasil, mas não aceitaria o convite para voltar à casa, como ocorreu em edições anteriores, quando os goianos Dhomini e Yuri voltaram para o jogo. “Não retornaria porque é um programa cruel. As pessoas acham que é um caça talentos, o que não é. É uma colônia de férias. A emissora está atrás de gente para passar vergonha e que gere algum tipo de audiência por algo ruim. Outro motivo é para mim foi uma experiência de vida pobre.”

O diplomata tem um laço muito forte com sua família em Goiânia e com uma outra parte que mora em Anápolis – duas tias e sete primos, parentes paternos. Ele morou na cidade natal apenas por três anos, após a morte do seu pai, José Neves, em 1980, que foi assassinado. Rômulo passou a adolescência em Manaus (AM) e parte da fase adulta em Osasco (SP). Em São Paulo, estudou na USP e fez os cursos de Jornalismo, Educação Física e Ciências Políticas.