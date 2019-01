Magazine “É um disco diferente”

Na carreira de TomChris, a pressa nunca entrou na frente da música. O primeiro disco só foi gravado após dez anos de estrada. Natural de Anicuns, o artista iniciou os estudos de piano clássico aos 7 anos e mudou-se para Goiânia em 1989. No início da década de 1990, começou a participar de festivais e a cantar em bares da capital e do interior. Formou a banda Eoveh junto co...