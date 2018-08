Magazine É preciso respeitar ritmo do bichinho na hora de passear

Com atuação em cardiologia veterinária, o veterinário Marcelo Borges do Santos Júnior alerta que, antes de sair por aí caminhando e correndo com o cão, é necessário respeitar as peculiaridades de cada raça. “O ideal, na verdade, é consultar o médico veterinário antes de iniciar qualquer atividade física. Ao sentir que o animal está demonstrando cansaço ou respirando ...