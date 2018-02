É preciso maneirar nas maratonas de filmes e séries

A folia corria solta Brasil afora no carnaval de 2017, mas um acontecimento silencioso irritava parte dos brasileiros. Muitos dos que preferiram aproveitar os dias de folga em casa ficaram frustrados com os serviços de streaming, como a Netflix. A demanda era tão alta, que alguns provedores de internet simplesmente saíram do ar. Em pleno domingo de carnaval, pipocavam reclamações em redes sociais sobre a queda temporária do sinal.

Embora irritante, a situação – que pode se repetir neste feriadão – jogou luz sobre um comportamento já bastante arraigado nos dias de hoje: o hábito crescente de “maratonar” séries ou filmes, chamado em inglês de binge watching. A questão vem chamando a atenção de especialistas principalmente devido aos possíveis efeitos danosos à saúde, entre doenças oftalmológicas, posturais, decorrentes da má circulação sanguínea e até depressão.

Uma pesquisa publicada há pouco mais de um ano no jornal da Associação Americana do Coração, a American Heart Association, indicou que pessoas que passam mais de três horas sentadas ou deitadas no sofá, em frente à TV, sem se movimentar, correm o risco de desenvolver doenças cardiovasculares. Esse tempo é equivalente a assistir a dois filmes longas-metragens seguidos ou três episódios longos de uma série.

O risco, de acordo com outro estudo, desenvolvido pela Universidade de Osaka, no Japão, é similar ao de pessoas que passam várias horas em uma viagem de avião de longa distância e não se movem. Alguns desses danos são a trombose venosa e a embolia pulmonar, com formação de coágulos no sangue, o que em caso graves podem evoluir para a morte. Uma das dicas para evitar esse perigo é maneirar e se movimentar em intervalos regulares.

Postura

Assim como o uso incorreto dos smartphones se tornou um problema de saúde pública, causando problemas posturais principalmente para pescoço, cabeça e ombros, também tem sido problema recorrente a prática excessiva de assistir a produções por várias horas em TVs, laptops, computadores de mesa, além de tablets e celulares. As más consequências posturais são praticamente as mesmas.

Nos consultórios ortopédicos, houve aumento significativo nos últimos anos de queixas consequentes de abusos. “Podemos evitar esses problemas tendo um estilo de vida saudável, com atividade física regular”, contrapõe o ortopedista Thiago Caixeta. O especialista afirma que, se é alta a quantidade de tempo despendido, é sempre possível atenuar riscos realizando, por exemplo, intervalos de cerca de 15 minutos a cada 40 de utilização.

Alongar-se, caminhar e deixar a cabeça “descansar” da tensão de algumas produções são outras dicas valiosas (veja mais no quadro). Variar o peso do conteúdo consumido também é importante. Um estudo conduzido por pesquisadores da Universidade do Texas, nos Estados Unidos, sugeriu que o vício em assistir séries – característica semelhante à de viciados em games – pode ainda ser um indicativo de depressão.

Segundo os estudiosos do Texas, por mais que muitos considerem assistir a séries sem parar um vício inofensivo, o estudo indicou que nem sempre é bem assim. Eles analisaram o comportamento de 316 pessoas entre 18 e 29 anos e notaram que, além das questões físicas, o hábito mostra uma tendência clara de pessoas desmotivadas com a vida.