Magazine “É preciso apostar em novas ideias”, defender cantor goiano Mateus Carrilho De São Paulo, onde vive atualmente, o cantor goiano falou ao POPULAR. Confira:

O que a pausa da Banda Uó significou para você? A Banda Uó me deu a oportunidade de fazer o que eu realmente queria e que sempre quis. Antes da formação do grupo eu estava tentando me encontrar. Quando o projeto aconteceu de forma totalmente inesperada, eu tive um encontro, como uma epifania. A Banda Uó também trouxe toda uma maturidade em relação a carr...