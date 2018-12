Magazine "É meu filme mais pessoal" afirma Alfonso Cuarón sobre o filme Roma O cineasta, em entrevista, disse que toda sua carreira convergiu a obra, que foi lançada em outubro pela Netflix

Alfonso Cuarón conversa pelo telefone com a reportagem. Admite que até agora, por mais reconfortante que seja, ainda tem certa dificuldade para acolher o sucesso internacional de público e crítica de seu novo longa, Roma, que ganhou o Leão de Ouro em Veneza, está indicado em várias categorias do Globo de Ouro e, com toda certeza, irá para o Oscar - que Cuarón j...