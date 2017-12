'É a primeira vez que vejo avião atolado no asfalto', diz Leonardo após problema com jatinho 🎥

É comum noticiarmos problemas com jatinhos de artistas e até mesmo aviões de carreira, mas desta vez, aconteceu algo estranho e foi com um goiano muito famoso e querido por todos.

Após se apresentar no Parque de Exposições de Barreiras (BA), na noite de sexta-feira (8), ao lado de Eduardo Costa, com a turnê Cabaré, o sertanejo Leonardo foi para o aeroporto da cidade, mas aconteceu um imprevisto já na manhã de sábado (9).

É a primeira vez que vejo avião✈️ atolado no asfalto 🤔😂... Uma publicação compartilhada por Leonardo 🎼🎤 (@leonardo) em Dez 9, 2017 às 12:30 PST

O jatinho dele atolou, mas atolou na pista do aeroporto por causa da forte chuva que caiu na região. “É a primeira vez que vejo avião atolado no asfalto . Acontece de tudo, né?”, brincou o artista em um vídeo publicado no seu perfil no Instagram.