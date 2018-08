Magazine Álbum do Eagles desbanca o de Michael Jackson e se torna o mais vendido da história 'Greatest Hits 1971-1975', da banda americana de folk rock vendeu 38 milhões de cópias e superou 'Thriller', do rei do pop

A coletânea de melhores músicas do The Eagles, Their Greatest Hits (1971–1975), conseguiu alcançar a marca de 38 milhões de cópias e superou o álbum Thriller, do Michael Jackson – com 33 milhões, e se tornou o álbum mais vendido de todos os tempos nos EUA. Os 38 milhões vendidos estão entre cópias físicas e unidades equivalentes a álbuns em streams. O grup...