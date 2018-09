Magazine Álbum 'Beleza e Medo' de Paulinho Moska chega ao mercado após hiato de 8 anos do cantor Em novo disco, Paulinho Moska fala de amor, mas deixa à mostra suas incertezas diante do atual cenário político-social do Brasil

“Resignação é medo. Indignação vem da coragem. Durante um tempo, fui conformado. Hoje não mais.” A frase dita por Paulo Corrêa de Araujo, o Paulinho Moska, ao jornalista Eric Nepomuceno no começo do ano passado, traduzia bem o que estava por vir na carreira do cantor, que em 2018 completa 25 anos de estrada. Em seu novo trabalho, lançado no mês passado tanto nas plata...