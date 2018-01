“Ágape” pode ser vista até sábado no Shopping Cerrado

O Shopping Cerrado será palco, nesta quarta-feira, às 10 horas, da prévia da exposição nacional de artes plásticas Ágape. Trata-se de uma iniciativa da Rede Global de Artes (Regar) que visa valorizar, incentivar, aprimorar e registrar a produção de artes visuais, contribuindo para a divulgação de artistas nacionais.

A exposição, cuja temática é o amor, conta com 20 obras em diferentes propostas (clássica, moderna e contemporânea) e estilos (óleo, acrílico, pastel, aquarela, grafite, lápis, entre outros). Artistas de diferentes regiões assinam os trabalhos, dentre eles Diego Mendonça, cuja obra A Pesca (foto) foi exposta no Carrousel du Louvre, em Paris, em 2015. Além de Diego, Mirian Arceno Rocha, Luciano Costa e Flávia Barsanulfo, que também expõem, farão pinturas em telas ao vivo durante os quatro dias da prévia da exposição.

A abertura contará, das 13 às 17 horas, com apresentações de música, dança e teatro por bailarinos, atores e artistas nacionais e internacionais que estão desde o dia 5 em Goiânia participante do Festival Rhema. O público poderá conferir tudo gratuitamente, durante o horário de funcionamento do shopping, que fica na Av. Anhanguera, nº 10.790, Setor Aeroviario.