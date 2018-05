Magazine ‘Às vezes os fins justificam os meios’, afirma Roberto Carlos ao manifestar apoio aos caminhoneiros Demonstração de carinho ocorreu antes de o artista cantar a música “Caminhoneiro” durante show no interior de São Paulo

O cantor Roberto Carlos manifestou no último sábado (26), seu apoio à greve dos caminhoneiros durante show em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. A demonstração, de solidariedade, aconteceu momentos antes de o artista iniciar a música “Caminhoneiro”. Gravada em 1984 por Roberto, a canção é uma composição dele com Erasmo Carlos e John Hartford, e fala...